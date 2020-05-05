Yeni Zelanda'da son 48 saatte yeni korona vakası tespit edilmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni Zelanda'da son 48 saatte yeni korona vakası tespit edilmedi

Yeni Zelanda'da son 48 saatte yeni korona vakası tespit edilmedi
05.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:17

Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern ve Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield, son 48 saat içerisinde yeni bir korona virüs vakasının tespit edilmediğini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern ve Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield, son 48 saat içerisinde yeni bir korona virüs vakasının tespit edilmediğini açıkladı.

Korona virüsüne karşı verilen mücadelede elde ettikleri olumlu sonuçlarla övgü toplayan Yeni Zelanda, geçtiğimiz hafta Başbakan Jacinda Ardern'nin açıklamalarıyla korona virüsüne karşı alınan önlemleri gevşeterek, 4.seviyedeki alarm seviyesini 3. seviyeye düşürmüştü. Başbakan Ardern ve Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield gerçekleştirdikleri canlı yayında korona virüsüyle ilgili güncel verileri paylaştı. Ardern ve Bloomfield son 48 saat içerisinde yeni bir korona virüs vakasının tespit edilmediğini açıkladı. Bu gelişmenin, karantina sürecinin başarılı bir sonucu olduğu ve vatandaşların alınan önlemleri uygulamaya devam etmeleri gerektiği vurgulandı. Kademeli olarak düşürülen alarm seviyesiyle okullar sadece 1-10 yaş aralığındaki çocuklar için açılırken, kafe ve restoranlar sadece paket servis üzerinden hizmet vermeye başladı. Çoğu iş yeri riskli bulunması nedeniyle kapalı kalmaya devam ettiğinden, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve şartları uygunsa evden çalışmaya devam etmeleri iletildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield'ın bugün açıkladığı son verilere göre, Yeni Zelanda'da toplam bin 486 korona virüs vakası tespit edildi. Bin 302 kişi korona virüsünü yenerek iyileşirken, 20 kişi de hayatını kaybetti.

Ardern önlemlerin daha da azaltılabileceğinin sinyallerini verdi

Başbakan Jacinda Ardern, bugünkü konuşmasında hayatın normal düzenine henüz dönmediğinin altını çizerek, vatandaşları yaşanabilecek ikinci korona dalgasına karşı uyardı. Önümüzdeki haftalarda alınacak önlemlerin, 11 Mayıs'ta toplanacak Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılacağını açıkladı. - AUCKLAND

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Haberler
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Ebru Gündeş Türkan Şoray
Spor Falcao Ali Koç Selçuk İnan Gökhan Gönül Nenad Bjelica
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yeni Zelanda'da son 48 saatte yeni korona vakası tespit edilmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 15:11:32. #1.14#
title