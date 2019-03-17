Yeni Zelanda'da Polisler Caddeleri İnceliyor

- Polislerin caddeleri incelemesinden görüntüler

Anma noktasına çiçek bırakanlardan görüntüler

Auckland Cami imamı Abubakar Patel ile röportaj Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısında 50 kişini hayatını kaybettiği iki camiye giden sokaklarda polisin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: AA