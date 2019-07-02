Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı

Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage, tek kullanımlık poşetlere getirilen yasağa ilişkin, "Yasak; nehirlerde, akarsularda, yağmur suyu sistemlerinde ve okyanusta daha az plastik olmasını sağlamalıdır.

Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı

Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage, tek kullanımlık poşetlere getirilen yasağa ilişkin, "Yasak; nehirlerde, akarsularda, yağmur suyu sistemlerinde ve okyanusta daha az plastik olmasını sağlamalıdır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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