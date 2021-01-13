Yeni Zelanda'da parlamento binasına saldırı
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Yeni Zelanda'da parlamento binasına saldırı

13.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:19
Yeni Zelanda'da parlamento binasına saldırı

Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı düzenleyerek cam giriş kapılarını kıran 31 yaşındaki bir erkek saldırgan, gözaltına alındı.

Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı düzenleyerek cam giriş kapılarını kıran 31 yaşındaki bir erkek saldırgan, gözaltına alındı.

Yeni Zelanda parlamentosu baltalı saldırıyla sarsıldı. Elindeki baltayla binaya girme girişiminde bulunan 31 yaşındaki saldırgan polis tarafından kıskıvrak yakalandı.Yaz aylarını yaşayan Güney Yarım Küre ülkesi Yeni Zelanda'da parlamentonun yaz tatilinde olduğu gerekçesiyle boş olması olası felaketi önledi. Yerel medya,  'Arı Kovanı' olarak bilinen parlamento binasına sabahın erken saatlerinde elinde baltayla saldıran kişinin, parlamento binasının giriş kapısını hedef aldığını aktardı. Meclisin giriş kapısındaki camların kırıldığı saldırıda, 31 yaşındaki saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. 

MELİS TATİL ARASINDA

Saldırının neden gerçekleştiği henüz bilinmezken,  Yeni Zelanda'da başbakan Jacinda Ardern ve milletvekillerinin zaman zaman vakit geçirdiği bahçenin yaz tatili nedeniyle boş olması sebebiyle kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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