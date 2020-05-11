Yeni Zelanda'da normalleşme süreci başlıyor
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Yeni Zelanda'da normalleşme süreci başlıyor

Yeni Zelanda'da normalleşme süreci başlıyor
11.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:25

Yeni Zelanda'da korona virüse karşı alınan önlemler 14 Mayısı itibarıyla kademeli olarak gevşetilmeye başlanacak.

Yeni Zelanda'da korona virüse karşı alınan önlemler 14 Mayısı itibarıyla kademeli olarak gevşetilmeye başlanacak.

Yeni Zelanda'da korona virüs salgınına karşı alınan önlemler sayesinde elde edilen olumlu sonuçlar, normalleşme sürecini başlattı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, salgına karşı uygulanan kısıtlamaların çarşamba günü gece yarısı itibariyle, kademeli olarak gevşetileceğini açıkladı. Alınan bu kararın en büyük sebebinin son haftalarda tespit edilen vaka sayısındaki azalma olduğunu belirten Ardern, bu süreci dikkatli ve güvenli bir şekilde yöneteceklerini belirtti. Özellikle korona virüs tehdidinin henüz bitmediğinin altını çizen Ardern, iş yerlerinde ve kalabalık alanlarda halkı sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Çarşamba günü gece yarısı itibariyle, alışveriş merkezleri, iş yerleri, perakende satış mağazaları, kuaförler, sinemalar, ibadethaneler, kafe ve restoranlar tekrar hizmete açılacak. Şehirler arası yolculuk da ise herhangi bir kısıtlama olmayacak. Salgın tehlikesine karşı toplantılara 10 kişi sınırlandırılması getirilecek. Okullar normal düzenine, 18 mayıs pazartesi günü geri dönerken, taşıdıkları risk nedeniyle barlar 21 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.

Ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlemelerin 2 hafta süreceğini açıklayarak, bu sürecin özellikle durağanlaşan ekonominin canlanması için önemli bir adım olduğunu belirtti. İki hafta sonunda alınacak sonuçlar doğrultusunda, bir sonraki adımlara ilişkin yeni kararlar verilmesi bekleniyor.

Resmi kayıtlara göre bin 497 vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'da bugüne kadar korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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