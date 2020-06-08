Yeni Zelanda'da Kovid-19 vakası kalmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni Zelanda'da Kovid-19 vakası kalmadı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan tüm hastaların iyileştiğini ve aktif vaka kalmadığını açıkladı.

Yeni Zelanda'da Kovid-19 vakası kalmadı
08.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:25

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan tüm hastaların iyileştiğini ve aktif vaka kalmadığını açıkladı.

Başbakan Ardern, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ashley Bloomfield ile düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki Kovid-19 tedbirleri, vaka sayıları ve uygulamaya girecek "1. seviye" tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleye övgüde bulunan ve ülkesindeki tüm hastaların iyileştiğini öğrendiğinde "küçük bir dans" yaptığını vurgulayan Başbakan Ardern, "Bu iş bitmedi ama bunun büyük bir başarı olduğunu inkar edemeyiz. Yeni Zelandalılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri "1. seviyeye" indirilecek

Ülkede aktif vaka kalmaması dolayısıyla Kovid-19 tedbirlerini "1. seviyeye" indirme zamanının geldiğini belirten Ardern, "1. seviyedeki tedbirler altında iş yerlerinizde çalışmak itiyorsanız, bunu şimdi yapabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Yeni uyulama kapsamında ülke sınırlarının kapalı tutulmaya devam edileceğini ve bunun da virüsün kontrolünde önemli olduğunu dile getiren Ardern, bu haftadan itibaren ülkeye gireceklerin 14 günlük karantina süresinde iki kez Kovid-19 testine tabi tutulacağını söyledi.

Ardern, yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni tedbirler gereği tüm Yeni Zelandalılardan gittikleri yerleri telefonlarındaki uygulamayla veya yazarak kayıt altına almalarını istedi.

Kovid-19 tedbirlerini yeniden sıkılaştırmak istemediklerini hatırlatan Ardern, "Gelecekte, virüsün küresel durumu ve doğası nedeniyle bir iki vaka görülmesi mümkün olacak. Bu vakaları hızlı şekilde durdurmamız gerekiyor. İstediğimiz son şey uyarı seviyesini tekrar yukarıya çıkartmak." ifadelerini kullandı.

Virüsün ekonomiye etkisi beklenenden az oldu

Geçen aylardaki kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkisinin beklenenden az olduğunun ve toparlanmanın daha kısa sürede gerçekleşeceğinin altını çizen Ardern, "Yeni Zelandalıların sağlığını korumakla kalmadık, şimdi ekonomik toparlanmada da bir adım önde başlıyoruz." dedi.

Sıkı tedbirler virüsün yayılmasını durdurdu

Kovid-19'un ortaya çıkmasıyla 19 Mart'ta tüm sınırlarını kapatan ve kendi vatandaşları hariç ülkeye tüm girişleri durduran Yeni Zelanda, önce "3. seviye" ardından "4. seviye" karantina tedbirleri uygulamaya koydu.

Bu kapsamda, zorunlu ihtiyaçları karşılamayan tüm işletmeler kapatıldı, yurt içi serbest dolaşım kısıtlandı ve tüm toplu etkinlik ve buluşmalar yasaklandı. Vatandaşların yalnızca birlikte yaşadıkları kişilerle sosyal temasta bulunmasına izin verildi.

Başbakan Ardern'in, 27 Nisan'da ülkesinin Kovid-19'a karşı verdiği savaşı kazandığını ilan ettiği ülkede, son 17 gündür yeni vakaya rastlanmadı. St Margaret's Auckland Hastanesi'nde tedavi gören 50'li yaşlardaki kadın hastanın da bugün taburcu edilmesiyle Yeni Zelanda'da aktif vaka kalmadı.

Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1504 kişiden 1482'si iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Haber
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Haber
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Şahin Şerifoğulları
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Metin Oktay Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın Adana Çocuk
Şu an buradasınız: Yeni Zelanda'da Kovid-19 vakası kalmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 09:28:45. #1.14#
title