Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21'e çıktı
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Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21'e çıktı
06.05.2020 07:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 07:42

Yeni Zelanda'da bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki can kaybı 21'e yükseldi.

Yeni Zelanda'da bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki can kaybı 21'e yükseldi.

Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, Kovid-19'a yakalanan ve daha önce sağlık sorunları bulunan 60 yaşlarındaki bir kadının Christchurch kentinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kaybıyla ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Öte yandan son 48 saatte yeni vaka görülmeyen Yeni Zelanda'da, bugün 4 bin 772 test yapıldı, 2 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hastalanan toplam 1488 Yeni Zelandalıdan 1316'sının da iyileştiği kaydedildi.

Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla 25 Mart-27 Nisan tarihlerinde uygulamaya konulan olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı Yeni Zelanda'da virüsün kontrol altına alınmasını sağladı.

Tedbirlerden sonuç alınması üzerine "dördüncü seviyede" uygulanan yasak ve kısıtlamaların kaldırıldığı ülkede çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin verilen daha hafif kuralların bulunduğu "üçüncü seviye" kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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