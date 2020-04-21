Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13'e çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13'e çıktı - Haberler
Yeni Zelanda, Güncel

Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13'e çıktı

Yeni Zelanda'da bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 13'e yükseldi.

21.04.2020 07:02 | Son Güncelleme: 21.04.2020 07:02
Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13'e çıktı

Yeni Zelanda'da bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 13'e yükseldi.

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, Kovid-19 nedeniyle Auckland kentindeki hastanede tedavi altına alınan ve daha önceden de sağlık sorunları bulunan 70 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kaybıyla birlikte ülke genelinde Kovid-19'dan 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dr. Bloomfield, son 24 saat içinde tespit edilen yeni vaka sayısının da 5 olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 90 bin kişiye yapılan testler sonucunda, 1445 kişini virüse yakalandığını hatırlatan Dr. Bloomfield, bunlardan 1006'sının iyileştiğini sözlerine ekledi.

Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda'da, 25 Mart'tan bu yana olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için tarih verdi
4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı
Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı
Erdoğan, 'Başbakan olduğum günden beri hayalimdi' dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Mustafa Keser Rafet El Roman
Spor Ergin Ataman Abdullah Avcı Ivan Obradovic Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13'e çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 07:53:05. #1.14#
title