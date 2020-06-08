Yeni Zelanda'da korona virüs vakası kalmadı, tedbirler 1. seviyeye indiriliyor
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Yeni Zelanda'da korona virüs vakası kalmadı, tedbirler 1. seviyeye indiriliyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, korona virüse yakalanan son hastanın iyileştiğini açıklayarak ülkede aktif vaka kalmadığını duyurdu.

Yeni Zelanda'da korona virüs vakası kalmadı, tedbirler 1. seviyeye indiriliyor
08.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:05

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, korona virüse yakalanan son hastanın iyileştiğini açıklayarak ülkede aktif vaka kalmadığını duyurdu. Ülke salgına yönelik alınan tedbirlerin 1. seviyeye çekilmesine karar verildi.

Dünyayı etkisini alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik birçok ülkenin mücadelesi devam ederken Yeni Zelanda'dan sevindiren haber geldi. Auckland şehrinde korona virüs hastası 50'li yaşlardaki kadının iyileşmesiyle ülkede aktif vaka kalmadı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptığı açıklamada, ülkede korona virüs tedavisi tedavisi gören son hastanın iyileştiğini duyurarak aktif vaka kalmadığını bildirdi. "Gelecekte virüsün küresel durumu, doğası nedeniyle 1-2 vaka görülmesi mümkün olacak" diyen Ardern, ileride tespit edilen vakaların hızlı bir şekilde durdurulması gerektiğini belirtti.

TEDBİRLER 1. SEVİYEYE ÇEKİLECEK

Başbakan Ardern, ülke genelinde aktif vaka kalmaması nedeniyle salgına yönelik alınan tedbirlerin "1. seviyeye" indirme zamanının geldiğini ifade etti. Sosyal mesafenin hala önemli olduğunu dile getiren Ardern, alınan yeni karar kapsamında ülke sınırlarının kapalı kalmasına devam edeceğini ve ülkeye gelenlerin 14 gün boyunca karantinada kalacağını belirtti.

YENİ ZELANDA'DA 17 GÜNDÜR YENİ KORONA VİRÜS VAKASI GÖRÜLMÜYOR

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 22 Mayıs'tan bu yana yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadı. Bugüne kadar bin 504 korona virüs vakasının görüldüğü ülkede, son hastanın da iyileşmesiyle toplam bin 482 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Ülkede salgının baş göstermesinden bu yana toplam 22 kişi hayatını kaybetti. Ülkede hastanelerde son 12 gün içerisinde kimse tedavi görmezken, son bulaşma vakasının üzerinden 40 gün geçtiği ifade edildi.

YENİ ZELANDA'DA SIKI TEDBİRLER VİRÜSÜN ÖNÜNE GEÇTİ

Yeni Zelanda'da ilk korona virüs vakası 28 Şubat'ta tespit edildi. Toplam vaka sayısı 6'ya yükseldiği 14 Mart'ta Başbakan Ardern, ülkeye giren herkesin 2 hafta boyunca kendini karantinaya alması gerektiğini açıkladı. Ülkeye yabancı uyruklu vatandaşların girişi ise 20 Mart'ta yasaklandı. 23 Mart'ta toplam vaka sayısı 102'ye yükseldiğinde Başbakan Ardern, ülkede alınan tedbirlerin 3. seviyeye çıkarıldığını duyurdu. Zorunlu olmayan tüm iş yerleri ve okullar kapatılırken planlanan tüm etkinlikler ve toplantılar iptal edildi. Yurt içi serbest dolaşıma da kısıtlama getirildi.

Yeni Zelanda'da 25 Mart'ta ise alınan tedbirler 4. seviyeye yükseltildi. Vatandaşların egzersiz dışında evden çıkmamaları istendi. Ülkede 9 Nisan'da vaka sayısındaki düşüşe rağmen Başbakan Ardern sınır kısıtlamalarını sıkılaştırdı. Böylelikle Yeni Zelanda'ya gelen tüm vatandaşlar evde değil, karantina merkezlerinde 2 hafta süreyle karantina alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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