Yeni Zelanda'da kıyıya vuran 15 balina öldü, 28'i kurtarıldı

Yeni Zelanda'da kıyıya vuran 28 kılavuz balina kurtarıldı. Pazartesi günü, sık sık balinaların mahsur kaldığı Güney Adası'nın ucundaki Farewell kumsalında bulunan yaklaşık 50 balinadan 15'i ise öldü.

Çoğu gönüllülerden oluşan kurtarma ekipleri, bir gün içinde iki kez derin sulara yönlendirilen balinaların yine de kıyıya yakın bir noktada olduklarını ve hayvanların yeniden karaya vurmasından endişe ettiklerini söylüor.

Hayvan kurtarma derneği Project Jonah'ın Genel Müdürü Daren Grover, AFP haber ajansına balinaların gece sığ sulara gelmediğini belirterek "Şimdilik operasyon başarılı olmuş gibi görünüyor. Bu nedenle ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz" dedi.

Pazartesi günü 40 kadar balina yüzdürülmüş ancak hayvanlar ertesi gün geri gelmişti.

Yaklaşık 50 gönüllü, bu balinalardan 28'ini tekrar denize yönlendirdi.

Kumsal balinaların yön bulma duyularını etkiliyor

Bilim insanları 26 kilometre uzunluğunda olan kanca şeklindeki bu kumsala balinaların neden vurduğunu henüz tespit edebilmiş değil.

Bir teoriye göre, körfezde sığ bir deniz yatağı oluşturan kumsal, balinaların yön bulma duyularını etkiliyor.

Bu bölgede son 15 yıl içinde en az 10 toplu kıyıya vurma olayı yaşandı.

Şubat 2017'de yaklaşık 700 memeli kıyıya vurmuş ve bunlardan 250'si ölümle sonuçlanmıştı.

Kılavuz balinaların hem cinslerine göre daha kolay kıyıya vurdukları belirtiliyor. Sayıları tam olarak bilinmese de kılavuz balinaların nesillerinin tehlikede olmadığı düşünülüyor.