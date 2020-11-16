Yeni Zelanda'da kısmi maske takma zorunluluğu getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni Zelanda'da kısmi maske takma zorunluluğu getirildi

16.11.2020 07:21 | Son Güncelleme: 16.11.2020 07:24
Yeni Zelanda'da kısmi maske takma zorunluluğu getirildi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskine karşı tüm iç hat uçuşlarında ve Auckland'daki toplu taşıma araçlarında perşembe gününden itibaren maske takmanın zorunlu olacağını açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskine karşı tüm iç hat uçuşlarında ve Auckland'daki toplu taşıma araçlarında perşembe gününden itibaren maske takmanın zorunlu olacağını açıkladı.

Başbakan Ardern, başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulunda kabul edilen kısmi maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu.

Geçen hafta Auckland'da yeni Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine, birinci kategorideki tedbirlere destek için ek önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Başbakan Ardern, "Perşembe gününden itibaren, Auckland merkezi ve dışındaki tüm toplu taşıma araçlarında ve iç hat uçuşlarının tamamında maske takmak zorunlu hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Polis tarafından denetlenmesi öngörülen uygulamadan, 12 yaş altındaki çocuklar ve okul otobüslerindeki öğrencilerin muaf tutulduğu belirtildi.

Kovid-19 tedbirlerinin 1. seviyede uygulandığı ve toplam 2001 kişinin virüse yakalandığı Yeni Zelanda'da, 1918 kişi sağlığına kavuşurken 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Vatandaşları haricinde yurt dışından geleceklere sınırlarını kapatan ülkede 58 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

İlgili Haberler

SANKON'dan Sudan ve Yeni Zelanda temasları
SANKON'dan Sudan ve Yeni Zelanda temasları
Burdur'da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu
Burdur'da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu
Türkiye'nin tek ayı barınağına 5 yeni yavru getirildi
Türkiye'nin tek ayı barınağına 5 yeni yavru getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Kabak Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin
Daha Fazla Rusya Yangın Ermeniler Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Zelanda'da kısmi maske takma zorunluluğu getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 07:24:50. #1.14#
title