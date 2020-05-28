Yeni Zelanda'da kaybolan iki genç kız 19 gün sonra sağ bulundu Yeni Zelanda'da ormanda kamp yapmaya giderken kaybolan Dion Reynolds (23) ve Jessica O'Connor (23), 19 gün sonra vahşi ormanda sağ bulundu.

Yeni Zelanda'da ormanda kamp yapmaya giderken kaybolan Dion Reynolds (23) ve Jessica O'Connor (23), 19 gün sonra vahşi ormanda sağ bulundu. Genk kızlar, 18 gün boyunca dere kenarındaki taze yosunlarla beslenerek hayatta kaldıklarını açıkladı.

Yeni Zelanda'da bulunan Kahurangi Milli Parkı'na 9 Mayıs günü giriş yapan 23 yaşındaki Dion Reynolds and Jessica O'Connor'ın 15 Mayıs'ta kamp alanından çıkış yapması beklenirken kendilerinden 10 gün boyunca haber alınamadı. Aileleri tarafından polise kayıp ihbarında bulunulması üzerine 452 bin hektarlık alana yayılan milli parkta geniş bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Polis ve itfaiye güçlerince desteklenen operasyon 5 faklı ekip tarafından yürütüldü. 19 Mayıs günü başlanan arama çalışmaları yoğun sis ve sağanak yağmur nedeniyle aksamasına rağmen helikopter ekiplerinin desteğiyle bugüne kadar devam etti.

KAMP ATEŞİ SAYESİNDE BULUNDULAR

Milli parkın içinde uzanan Anatori Irmağı'nın çevresi üzerinde yoğunlaşan arama ve kurtarma ekipleri, fark ettikleri duman sayesinde kayıp ikilinin yerlerini tespit etti. Yeni Zelanda'da 19 gündür kendilerinden haber alınamayan, 23 yaşındaki Dion Reynolds and Jessica O'Connor adlı kampçılara, arama kurtarma ekiplerinin tespit ettiği kamp ateşi sayesinde ulaşıldı.

YOSUN YİYEREK HAYATTA KALDILAR

Dion Reynolds, yollarını bulmaya çalışırken bileğini incittiğini ve bir süre kamp yapıp iyileşmeyi beklediğini açıkladı. Genç kızlar ayrıca dere kenarında buldukları taze yosun yediklerini ve yosunların kendilerini hayatta tuttuğunu söyledi. 19 gün sonra helikopter tarafından yaktıkları ateş görülünce kurtarılan iki genç kız hastanede tedavi gördü. Öte yandan parkta bulunan ikilinin çevrede bulunan hastaneye kaldırıldığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA