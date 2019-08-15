Yeni Zelanda'da insan boyunda dev penguen fosili bulundu

Yeni Zelanda'da insan boyunda dev penguen fosili bulundu

Yeni Zelanda'daki fosil keşifleri tarihte yaşamış dev canlıların varlığına işaret ediyor. Dev papağandan sonra şimdi de insan boyunda penguen fosili bulundu.

15.08.2019 11:17
Yeni Zelanda'da insan boyunda dev penguen fosili bulundu

Yeni Zelanda'daki fosil keşifleri tarihte yaşamış dev canlıların varlığına işaret ediyor. Dev papağandan sonra şimdi de insan boyunda penguen fosili bulundu.

Araştırmalara göre 1 metre 60 santimetreye ulaşan dev canlının 80 kilogram ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Bu ölçüler bulunan fosilin günümüzdeki en büyük penguen türü olan imparator penguenden 40 santimetre daha uzun ve dört kat daha ağır olduğunu gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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