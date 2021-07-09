Yeni Zelanda'da inişe geçen sıcak hava balonu zemine çarptı: 2'si ağır 11 yaralı

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda sıcak hava balonunun inişi sırasında zemine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda sıcak hava balonunun inişi sırasında zemine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'na bağlı Arrowtown'da bir sıcak hava balonu, inişe geçtiği sırada rüzgara yakalanarak zemine çarpıp sürüklendi. Olay yerine acil servis ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kazanın yerel saatle 10.00 civarında Morven Ferry Road yakınında meydana geldiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2 kişinin helikopterle Dunedin Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran polis, can kaybı yaşanmadığını kaydetti. Sunrise Balloons şirketinden yapılan açıklamada ise yolculuğun sorunsuz geçtiği, iniş sırasında balonun ani bir şekilde rüzgara yakalanarak zemine çarptığı aktarıldı. Tüm yolcuların Yeni Zelanda sakini olduğu aktarılırken, diğer uçuşların da geçici olarak durdurulduğu ifade edildi. - WELLINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı