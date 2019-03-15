Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Hangi dine mensup olursa olsun insanların inançlarını ve ibadetlerini yaparken böyle bir saldırıya uğraması gerçekten kabul edilemez bir şeydir." dedi.

Torun, CHP Altınordu Belediye Başkan adayı Birol Yılmaz ile Karapınar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaları gezerek işçilerle bir araya geldi.

Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırıda 49 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve olaydan üzüntü duyduklarını söyledi.

İnsanlık ve bütün inançlar adına terör saldırısının son derece üzücü olduğunu ifade eden Torun, "Hangi dine mensup olursa olsun insanların inançlarını ve ibadetlerini yaparken böyle bir saldırıya uğraması gerçekten kabul edilemez bir şeydir." diye konuştu.

"Bizim dinimiz hoşgörü ve sevgi dinidir." ifadesini kullanan Torun, şunları kaydetti:

"Maalesef geçmişte olduğu gibi bugün de böyle bir acıyla karşı karşıya kaldık. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bunun umarım arkasından planlı veya bir terör örgütünün bağlantısı olmaz çünkü eğer öyle olursa bu da dünya çapında bir olay demektir. Bu, daha tehlikeli bir durumdur ancak sonuç ne olursa olsun orada 49 canın kaybedilmesi son derece üzücüdür. Kınıyoruz."

Mansur Yavaş hakkındaki iddialar

Torun, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin soru üzerine de seçimin bir yarış olduğunu ve bu yarışın da adil ve ahlaklı olması gerektiğini söyledi.

Torun, şöyle devam etti:

"Sonuçta vatandaşlarımız kendisine hizmet verecek ve sorunlarını çözecek bir yerel yönetici seçecek. Dolayısıyla bu durumu bu denli aşağıya çekmenin bir anlamı yok. Bu, kaybedeceklerinin verdiği bir korku. Artık ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir telaş içindeler. Bu kadar basit bir olaya sarıldılar. Kaldı ki böyle bir şeyin olmadığı da ispatlandı. Ne kadar planlı ve gerçek dışı bir olay olduğu ortaya çıktı. Şimdi ne söyleyecekler. Hangi yüzle konuşacaklar.

Basının önüne mavi boncuk bulmuş gibi koşanlar şu anda utanıyorlar mı, sıkılıyorlar mı? Çok merak ediyoruz."

Torun, ellerinde AK Parti belediye başkanları ile ilgili belgeler olmasına rağmen bu süreçte bunları paylaşmadıklarını öne sürerek, "Biz onların seviyelerine düşmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA