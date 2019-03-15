Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınayarak, "Bu olaylara Müslüman bir genç olarak gösterebileceğimiz en önemli tepki, kendi alanımızda söz sahibi olmaktır." dedi.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığınca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde düzenlenen "Türkiye'de Gençlik Hareketleri" konferansına katılan Büyükgümüş, gençlere görüşleri ne olursa olsun siyasette yer almaları tavsiyesinde bulundu.

Kendi alanında uzmanlığa sahip, toplumda söz sahibi olan kişilerin siyasette var olmaması halinde siyasetin, ülkenin taleplerine karşılık veremeyen insan kaynağı üzerine kurulmak zorunda kalacağına işaret eden Büyükgümüş, "Biz gençler olarak içinde bulunduğumuz topluma dair sorumluluk alarak, siyasetin içinde yer almalıyız." ifadesini kullandı.

İki camiye yönelik terör saldırısı

Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırılarını, 11 Eylül'de yaşanan süreçle ilişkilendiren Büyükgümüş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün, özellikle 11 Eylül'deki süreçle birlikte başlayan, Batı dünyasında Müslümanlığın ve İslam kimliğinin ötekileştirilmesi, bir tehdit unsuru olarak inşa edilmesi ile ilgili problemin bir tarafını görüyoruz. Bu tür olaylar karşısında kendimizi iyi yetiştirmekle mükellefiz. Mesela siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ya da doktorluk okuyorsanız, alanınızda dünyada parmakla gösterilen biri olmayı hedeflemeniz bu iddia ve şuurla çalışmanız lazım.

Batı'da oluşturulmaya çalışılan İslam düşmanlığına karşı çok güçlü, etkili insanlarımız olmalı, çıkıp konuştuğumuz zaman tüm dünyada ses getirmemiz lazım. Slogan atmak, tepki göstermek, bunlar bir nokta ama dünyaya hitap edebilen, hem yabancı dili ile hem kendi alanındaki duruşuyla güçlü insanlar olmamız lazım. Alanımızda uluslararası bir başarı ve konumu hedeflememiz lazım. Çok önemli bir alan bulalım. Kendi okuduğumuz, ilgi duyduğumuz alandaki en önemli konuyu tespit edelim ve parmakla gösterilen biri olalım. Bu olaylara Müslüman bir genç olarak gösterebileceğimiz en önemli tepki, kendi alanımızda söz sahibi olmaktır."

Kaynak: AA