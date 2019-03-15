Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Memur-Sen Kilis Şubesince Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı yapılan açıklamayla kınandı.

Şubeden yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yapılan terör saldırısının insanlığa sıkılmış bir kurşun olduğu ve Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur Camisi'ne yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ibadet amacıyla camide bulunan 40'tan fazla Müslüman'ın acımasızca, hunharca şehit edildiği belirtildi.

Bütün ülkenin yüreğinin yandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırganın saldırıdan önce Türkleri de hedef alan 87 sayfalık manifesto yayınladığı, manifestoda Türklerin Avrupa'dan tamamen söküleceğinin ve İstanbul'daki bütün camilerin yıkılarak, Ayasofya'nın kiliseye çevrileceğinin ifade edildiği bilgisi, şeytanca niyetleri olan odakların, insanlığa, dine dayanarak vahim, korkunç bir kurgu ve komplo kurduklarını göstermektedir. Daha önceden benzer versiyonlarını Avrupa ve ABD'nin birçok şehrinde gördüğümüz bu saldırılar, dini inançların, siyasal güç mücadeleleri ve sömürü hesapları için kullanılmasından kaynaklanmaktadır. İslamofobi ile ortak insanlık medeniyetimizin, insan hakları, bir arada barış içinde yaşama, özgürlük gibi temel ilkeleri fütursuzca, sorumsuzca çiğnenmekte, Müslümanlara, İslam kültür, uygarlık ve yaşama biçimine nefret köpürtülmektedir."

Dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, kimi ülkelerin, dinler çatışmasını körükleyecek tarzda İslam karşıtlığını adeta siyasi tutuma dönüştürdüğü belirten açıklamada, bunun çok korkunç ve tehlikeli bir yol olduğu aktarılarak, "Kimi batılı ülkelerin, sokaklara, caddelere, mabetlere korku salan, hayatın ritmini, düzenini, huzurunu bozan bu çarpık, sahte ve ikiyüzlü yaklaşımı, kendi ülkeleri ve insanlık için felaketten başka bir şey getirmedi, getirmez." açıklamasında bulunuldu.

Irkı, dili, dini, coğrafyası ne olursa olsun medeniyet değerlerinin bütün insanlara ait olduğunu, zor ve şiddet kullanmak, nefret yaymak gibi terörist yöntemlerin, dini, dili, coğrafyası ne olursa olsun reddedilmesi gerektiğini savundukları kaydedilen açıklamada, "Ölüm ve kan üzerine kurulu hiçbir girişimi, oluşumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz. Öteki üzerinden kışkırtılıp tahrik edilen ve en nihayet teröre yöneltilen sapkın duygular sonunda dönüp sahiplerini vurur, vurmaktadır, vuracaktır. Özellikle batılı aydın ve siyasetçiler, fazla vakit geçirmeden yuvarlanmakta oldukları uçurumun kıyısından dönmeli, insanlığın huzuru, mutlu geleceği için kayıtsız, koşulsuz barışı ve insan haklarını desteklemelidir." ifadeleri kullandı.

Bu vahşette hayatını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara sağlık ve ailelerine sabırlar dilenen açıklamada, herkesin, başta siyasiler, yöneticiler, aydınlar, sivil toplum örgütleri, gazeteciler olmak üzere dünyanın bütün insanlarının sorumlu davranması, haktan, adaletten, mazlumdan yana tavır alması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA