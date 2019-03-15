Son Dakika! Yeni Zelanda'da İki Camiye Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Son dakika! Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasının Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.
POLİS, SOKAĞA ÇIKILMAMASI İÇİN UYARIDA BULUNDU
Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch'te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.
SALDIRIYI CANLI YAYINLADI
Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın,saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.
ÖLEN VEYA YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK
Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.
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Bu işin gerçek ve büyük sorumlusu gerçekte birlik olamayan ve kendilerini dahi yönetemeyen özde değil sözde biz müslümanlarız...kimse diğerlerinden müslümanları sevip saymasını beklemesin bu tarihte de olmamış olamazda yaratılış kanununda onlardan size dost olmaz demiyor mu..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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türkiyede her hangi bir dine saldırı oluyormu bu yaratıklar müslüman düşmanları her zaman bunu yapıyorCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Avrupa yada Gayrimüslim ülkeler menfaatlerine ters düşünce, Müslüman bir ülke gelişmeye, kalkınmaya başlayınca, lafa gelince İslam dinini terör dini, Müslümanları da terörist ilan eder kendilerine, geçmişlerine bakmazlar. Şimdi bu canilerin, adilerin, insan dışında herşeye benzeyen mahlukların yaptığı bu katliam ne oluyor peki ? Allah vefat edenlere rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar ihsan eylesin inşaallah.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Internet oyunlarina önlem alinmadigi sürece bu gibi vahsetler cogalacak. Allah ölenlere rahmet yaralilara sifa versin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bir insan ne amaç güderek böyle bişey yapabilir. Bunlara sebep olanlara ''ŞEYTAN'' ''İBLİS'' demekten başka bişey gelmiyor içimden. Yani bu eylemleri, düşünceleri gerçekleştirecek yer yüzünde bi İnsan veya bi Hayvan olamaz. . Öteki dünyayı bilmiyoruz, görmüyoruz. . . Ondan mı yaşanıyor böyle şeyler acaba? Ya da nefes alanlar bilse, dünya daha iyi bi yer olmaz mıydı? Anlayamıyorum. . Bu tür vakalar insanların sağlığını ve kafa yapısını sıkıntıya sokuyor. . Cani olmak için herşey mümkün. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır