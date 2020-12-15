Yeni Zelanda'da helikopter kazası: 2 ölü

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın kuzeydoğusunda bulunan Kaikoura şehrindeki helikopter kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, aralarında çocukların olduğu 5 kişiyi taşıyan helikopter şehrin kuzeyindeki Clarence kasabası yakınında sahildeki kayalıklara düştü.

Kazada helikopterde bulunan 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kazazedelere ilk müdahale bölgedeki yerliler tarafından yapılırken, Christchurch, Nelson ve Wellington şehirlerinden, itfaiye, polis ve ambulans helikopterleri kaza mahalline sevk edildi.

Yeni Zelanda Sivil Havacılık Dairesi, kazanın sebebinin araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer