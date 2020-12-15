Yeni Zelanda'da helikopter kazası: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni Zelanda'da helikopter kazası: 2 ölü

15.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:46
Yeni Zelanda'da helikopter kazası: 2 ölü

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın kuzeydoğusunda bulunan Kaikoura şehrindeki helikopter kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın kuzeydoğusunda bulunan Kaikoura şehrindeki helikopter kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, aralarında çocukların olduğu 5 kişiyi taşıyan helikopter şehrin kuzeyindeki Clarence kasabası yakınında sahildeki kayalıklara düştü.

Kazada helikopterde bulunan 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kazazedelere ilk müdahale bölgedeki yerliler tarafından yapılırken, Christchurch, Nelson ve Wellington şehirlerinden, itfaiye, polis ve ambulans helikopterleri kaza mahalline sevk edildi.

Yeni Zelanda Sivil Havacılık Dairesi, kazanın sebebinin araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

İlgili Haberler

SİLİVRİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ 2 YARALI
SİLİVRİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ 2 YARALI
Başkan Soyer'in danışmanı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Başkan Soyer'in danışmanı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
- Çin'de maden kazası: 18 ölü
- Çin'de maden kazası: 18 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Demet Akbağ Defne Samyeli Haluk Bilginer Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Zelanda'da helikopter kazası: 2 ölü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:49:40. #1.15#
title