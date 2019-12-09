: Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağın patlama anları görüntülendi

09.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:06

Yeni Zelanda'nın doğu kıyısında faaliyete geçen ve en az 5 kişinin ölmesine 20'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden olan Whakaari Yanardağı'nı Brezilyalı iki turist patladığı sırada kaydetmeyi başardıView on euronews

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