Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağın patlama anları görüntülendi
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Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağın patlama anları görüntülendi

Yeni Zelanda'nın doğu kıyısında faaliyete geçen ve en az 5 kişinin ölmesine 20'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden olan Whakaari Yanardağı'nı Brezilyalı iki turist patladığı sırada kaydetmeyi başardıView on euronews.

09.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:06

'nın doğu kıyısında faaliyete geçen ve en az 5 kişinin ölmesine 20'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden olan Whakaari Yanardağı'nı Brezilyalı iki patladığı sırada kaydetmeyi başardıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağın patlama anları görüntülendi
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