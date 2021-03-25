Yeni Zelanda'da düşük yapan annelere ve eşlerine ücretli izin hakkı tanıyan yasa kabul edildi
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Yeni Zelanda'da düşük yapan annelere ve eşlerine ücretli izin hakkı tanıyan yasa kabul edildi

Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel
Yeni Zelanda'da düşük yapan annelere ve eşlerine ücretli izin hakkı tanıyan yasa kabul edildi

Yeni Zelanda, çalışan annelere ve eşlerine düşük veya ölü doğumdan sonra ücretsiz izin hakkı tanıyan ikinci ülke oldu.

Yeni Zelanda, çalışan annelere ve eşlerine düşük veya ölü doğumdan sonra ücretsiz izin hakkı tanıyan ikinci ülke oldu.

Independent.ie'nin haberine göre, Yeni Zelanda Parlamentosunda, düşük veya ölü doğum yapan annelere ve eşlerine, hastalık izni almalarına gerek kalmadan 3 gün ücretli izin hakkı tanıyan yasa oy birliğiyle kabul edildi.

Yasanın kabulüyle Yeni Zelanda, Hindistan'dan sonra dünyada bu tür bir uygulamaya giden ikinci ülke oldu.

Tasarıyı Parlamentoya sunan İşçi Partisi Milletvekili Ginny Andersen, yaptığı açıklamada, "Bu tasarının kabulü, bir kez daha Yeni Zelanda'nın ilerici ve merhametli yasaların önünü açtığını gösteriyor." diye konuştu.

Andersen, "Tasarı, kadınlara ve eşlerine, hastalık iznine mecbur kalmadan kayıplarını kabullenmeleri için zaman tanıyacak çünkü acıları, hastalıktan değil kayıptan. Kaybın acısının dinmesi ise zaman alır." ifadesini kullandı.

Andersen izin hakkının, taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmayı planlayan anneler ve eşleri için de geçerli olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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