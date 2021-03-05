- Yeni Zelanda'da depremin ardından halk yüksek bölgelere koştu- Tsunami tehdidinin seviyesi düşürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

- Yeni Zelanda'da depremin ardından halk yüksek bölgelere koştu- Tsunami tehdidinin seviyesi düşürüldü

05.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:28

- Yeni Zelanda'da depremin ardından halk yüksek bölgelere koştu Tsunami tehdidinin seviyesi düşürüldü Yeni Zelanda'da dün meydana gelen 3 depremin ardından büyük panik yaşayan halk, tsunami uyarısı nedeniyle yüksek bölgelere çıktı.

- Yeni Zelanda'da depremin ardından halk yüksek bölgelere koştu

Tsunami tehdidinin seviyesi düşürüldü

AUCKLAND - Yeni Zelanda'da dün meydana gelen 3 depremin ardından büyük panik yaşayan halk, tsunami uyarısı nedeniyle yüksek bölgelere çıktı. Doğal Afet Yönetim Kurumu bugün tsunami uyarı seviyesini düşürürken, deniz kenarlarından uzak durulması şartıyla insanların evlerine dönebileceklerini bildirdi.

Yeni Zelanda dün 7.3, 7.4 ve 8.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İlk depremin ardından yapılan tsunami uyarısı nedeniyle kıyı bölgelerde yaşayanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Kendi imkanları ile yüksek bölgelere çıkmaya çalışanlar ise yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Yeni Zelanda Doğal Afet Yönetim Kurumu bugün yaptığı açıklamada, tsunami uyarı seviyesinin düşürüldüğünü duyurarak, büyük dalgaların geçtiğini, plajlardan ve deniz kenarından uzak durmak şartıyla vatandaşların evlerine dönebileceklerini belirtti.

Öte yandan, ülkede dün ilk deprem Gisborne kentine yaklaşık 238 kilometre uzaklıkta, 10 kilometre derinlikte 7.3 büyüklüğünde meydana gelmişti. İlk depremden 4 saat sonra ülkeye bağlı Kermadec Adaları'nda 7.4 büyüklüğünde ikinci deprem, 2 saat sonra yine Kermadec Adaları açıklarında 20 kilometre derinlikte 8.1 büyüklüğünde 3. deprem kaydedilmişti.

- Yeni Zelanda'da depremin ardından halk yüksek bölgelere koştu- Tsunami tehdidinin seviyesi düşürüldü
- Yeni Zelanda'da depremin ardından halk yüksek bölgelere koştu- Tsunami tehdidinin seviyesi düşürüldü
- Yeni Zelanda'da depremin ardından halk yüksek bölgelere koştu- Tsunami tehdidinin seviyesi düşürüldü
- Yeni Zelanda'da depremin ardından halk yüksek bölgelere koştu- Tsunami tehdidinin seviyesi düşürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Muharrem İnce Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Hakan Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mustafa Er Fatih Terim Ersun Yanal Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Yeni Zelanda'da depremin ardından halk yüksek bölgelere koştu- Tsunami tehdidinin seviyesi düşürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 20:28:54. #1.14#
title