- Yeni Zelanda'da Covid-19 tedbirleri halkı sokağa döktü

WELLINGTON - Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki binlerce kişi, korona virüs salgınında alınan tedbirleri ve aşı zorunluluğuna karşı parlamento binası önünde toplanarak hükümeti protesto etti.

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüs salgınında uygulanan tedbirler ve aşı zorunluluğuna karşı tepkiler sürüyor. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da 3 binlerce kişi, hükümetin Covid-19 tedbirlerini ve aşı zorunluluğuna karşı sokaklara döküldü. Wellington'ın merkezinden yürüyüşe geçen çoğu maskesiz protestocu, "Özgürlük" yazılı pankartlar parlamento binasının önünde toplandı. Parlamentonun iki girişi kapatılırken, medyanın "sahte" ve "yalancı" olarak nitelendirildiği pankartlar da dikkat çekti. Protestocular, hükümetten zorunlu aşılamayı ve kısıtlamaları kaldırmasını talep ederek slogan attı. Protestoculardan biri, "Bize insan gibi davranın" diye bağırırken, diğeri, "Özgürlük için buradayım. Hükümetin yaptığı şey özgürlük karşıtı" ifadesini kullandı.

Protestoların artması bekleniyor

Parlamento binasında bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün gördüklerimiz Yeni Zelandalıların büyük çoğunluğunu temsil etmiyor" dedi. Başbakan Ardern, Noel tatili öncesinde salgın önlemlerini hafifletmek için artan siyasi baskı ve halk protestolarıyla karşı karşıya. Yaklaşık 3 ay önce şehirde uygulanan karantina önlemlerinin gevşetileceği Çarşamba günü Auckland'a seyahat etmeyi planlayan Ardern'in ziyareti sırasında daha fazla protestoyla karşılaşması bekleniyor.

İki sektöre aşı zorunluluğu

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz ay sağlık ve eğitim sektöründe çalışanların Covid-19 aşısı yaptırmaları zorunlu kılınmıştı. Son 24 saatte 127 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 7 bin 775'e yükseldi. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 olarak açıklandı. Şimdiye kadar bildirilen vaka ve ölüm sayısı ile salgında dünyadaki en düşük verilere sahip ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'da nüfusun yüzde 78'ine denk gelen 3 milyon 317 bin 182 kişi çift doz aşı yaptırdı.