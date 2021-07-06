Yeni Zelanda'da çiftlik hayvanlarının telef olmasına neden olan çiftçi ceza aldı
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Yeni Zelanda'da çiftlik hayvanlarının telef olmasına neden olan çiftçi ceza aldı

Yeni Zelanda'da çiftlik hayvanlarının telef olmasına neden olan çiftçi ceza aldı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Yeni Zelandalı çiftçi Bevan Scott Tait, bakımsızlık ve kötü muameleden 226 koyunun telef olmasına sebebiyet vermekten suçlu bulundu.

Yeni Zelandalı çiftçi Bevan Scott Tait, bakımsızlık ve kötü muameleden 226 koyunun telef olmasına sebebiyet vermekten suçlu bulundu.

BBC'nin haberine göre, Yeni Zelanda'da yetkililer bir çiftlikte yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle hastalanan 226 koyuna, ötenazi yapmak zorunda kaldı.

Bevan Scott Tait'in avukatı, çiftçinin depresyonda olduğunu ve yeterli destek almadığını söylemesine rağmen çiftlik hayvanlarına kötü muameleden suçlu bulundu.

Hayvan Refahı Yasası kapsamında 9 ay ev hapsi alan çiftçi, 150 saat kamu görevi yapmaya mahkum edildi.

Öte yandan çiftçi Tait, 4 yıl boyunca çiftlik hayvanlarını yönetmek veya sahiplenmekten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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