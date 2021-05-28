Yeni Zelanda'da bir firari teslim olmak için polis merkezine helikopterle gitti
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Yeni Zelanda'da bir firari teslim olmak için polis merkezine helikopterle gitti

Yeni Zelanda'da bir firari teslim olmak için polis merkezine helikopterle gitti
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda'da firari bir suçlu, polis merkezine helikopterle giderek teslim oldu.

Yeni Zelanda'da firari bir suçlu, polis merkezine helikopterle giderek teslim oldu.

BBC'de yer alan habere göre, silahlı saldırıyla suçlanan firari James Bryant, North Otago'da küçük bir kasabada beş hafta saklandıktan sonra teslim olmaya karar verdi.

Waianakarua'da geçirdiği zamanı güzel değerlendirdiğini ve bol bol yoga yaptığını anlatan Bryant, halk için bir tehlike olarak etiketlenmekten endişe duyduğundan teslim olmaya karar verdiğini belirtti.

Bryant'ın avukatı Arthur Taylor, müvekkilinin kendisiyle temasa geçip olaysız teslim olmak istediğini söylediğini kaydetti.

James Bryant'ın helikopter kiralayarak polis merkezine gittiğini aktaran Taylor, müvekkilinin helikopter kiralama nedeninin "şık" bir şekilde ortaya çıkmak olduğunu ifade etti.

Silahlı saldırıda bulunmak ve kasten adam yaralamaktan aranan Bryant'ın polis merkezinde gözaltına alındığı bildirildi.

Polis, halkı, Bryant'ın tehlikeli olduğu ve kendisine yaklaşılmaması gerektiği konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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