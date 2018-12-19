Yeni Zelanda'da Başları Kesilmiş Altı Yavru Fok Bulundu

Yeni Zelanda'da Güney Adası kıyılarında başları kesilmiş altı yavru fok bulundu.

Bir turizm şirketi görevlisi tarafından bulunan hayvanların 11'er aylık oldukları belirlendi.

Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, bölgede yapılan aramalarda başları bulunamayan hayvanların başka bir yerde öldürülmüş ve bir gemiden buraya atılmış olabileceğini söylüyor.

Dairenin müdürü Andy Thompson kürklü fokların bir köpek balığı saldırısında ölmüş olmaları ihtimalini dışladı, "Köpek balıklarının hayvanların başlarını koparıp vücutlarına dokunmaması son derece imkansız" dedi.

Yavrulardan üçü gömülürken, üçü inceleme için Massey Üniversitesi'ne götürüldü.

Yeni Zelanda'da kürklü foklar koruma altında.

Thompson, daha önce bu hayvanların bölgede balıkların azalmasından sorumlu tutularak saldırıya uğradığı ya da öldürüldüğü vakalar olduğunu anımsattı.