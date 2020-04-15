Yeni Zelanda'da başbakan, bakanlar ve kamu idarecilerinin maaşlarında yüzde 20 kesinti
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkedeki üst düzey yöneticilerin maaşının 6 ay boyunca yüzde 20 oranında azaltılacağını açıkladıView on euronews.
15.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:12
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkedeki üst düzey yöneticilerin maaşının 6 ay boyunca yüzde 20 oranında azaltılacağını açıkladıView on euronews
Kaynak: Euronews.com