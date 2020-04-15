Yeni Zelanda'da başbakan, bakanlar ve kamu idarecilerinin maaşlarında yüzde 20 kesinti
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkedeki üst düzey yöneticilerin maaşının 6 ay boyunca yüzde 20 oranında azaltılacağını açıkladı
15.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:56
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkedeki üst düzey yöneticilerin maaşının 6 ay boyunca yüzde 20 oranında azaltılacağını açıkladı.
Ardern, "Yeni Zelanda'da farklı görevlerde bulunan insanlar arasındaki farkı kapatmanın zamanı şimdi" şeklinde konuştu. Kesilen maaşların sembolik olduğuna dikkat çeken Ardern, bunun salgın ile mücadele bütçesine büyük fayda sağlamayacağını bildiklerinin altını çizdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com