Yeni Zelanda'da Auckland şehri için 3'üncü seviye kısıtlama
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Yeni Zelanda'da Auckland şehri için 3'üncü seviye kısıtlama

14.02.2021 10:40 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:45
Yeni Zelanda'da Auckland şehri için 3'üncü seviye kısıtlama

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 3 iç kaynaklı Covid-19 vakasının bildirilmesinin ardından Auckland şehri için 3'üncü seviye kısıtlamaları duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 3 iç kaynaklı Covid-19 vakasının bildirilmesinin ardından Auckland şehri için 3'üncü seviye kısıtlamaları duyurdu.

Başbakan Ardern, 3 gün sürecek kısıtlamaların bu gece yarısı başlayacağını, ülkenin geri kalanının 2'nci seviye kısıtlamalara tabi olacağını ve 24 saat içinde bunların tekrar değerlendirileceğini ifade etti. Ardern bu 3 günlük sürecin, hükümetin daha fazla bilgi toplamasını ve daha fazla testin yapılmasını sağlayacağını ifade etti.

Yerel medya, ülkede 3 yeni vaka raporlandığını ve yeni vakaların Auckland şehrinin Papatoetoe bölgesinde bir anne, baba ve kızda tespit edildiğini yazdı.

YENİ ZELANDA'DA SON DURUM

Ülkede şu ana kadar 2 bin 330 vakanın tespit edildiği bunların arasından 2 bin 258 kişinin iyileştiği ve 25 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Ülkede şu anda 47 aktif vaka bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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