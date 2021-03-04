Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem
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Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem

04.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:49
Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, deprem sonrası tsunami uyarısında bulundu.

Yeni Zelanda açıklarında Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 94 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, tsunami uyarısının verildiği duyuruldu. Sahil kesiminde yaşayan kişilere iç bölgelere gitmeleri tavsiye edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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