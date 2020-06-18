Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem
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Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem
18.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:24

Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yeni Zelanda'nın merkezinden 730 kilometre uzaklıktaki Tauranga'da 33 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. 7.1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin şiddetini 7.4 olarak açıkladı. - WELLINGTON

Kaynak: İHA

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