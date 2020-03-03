Yeni Zelanda'da 51 kişinin öldürüldüğü camiye saldırının yıl dönümü öncesinde tehdit mesajı

03.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:41

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl aşırı sağ ırkçı terör saldırısına uğrayan camilerden birine yeniden tehdit mesajları gelmeye başladı.



Yeni Zelanda polisinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre Christchurch şehrinde bulunan ve silahlı saldırıda 51 kişinin hayatını kaybettiği El-Nur Camii'ne gelen yeni tehdit mesajları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle