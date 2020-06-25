Yeni Zelanda'da 5,9 büyüklüğünde deprem
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Yeni Zelanda'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Milford Sound bölgesinde, 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda'da 5,9 büyüklüğünde deprem
25.06.2020 05:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 05:26

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Milford Sound bölgesinde, 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda jeolojik araştırmalar merkezi GeoNet, depremin merkez üssünün Milford Sound bölgesinin 35 kilometre batısı olduğunu, sabah saatlerinde meydana gelen depremin, yerin 5 kilometre altında oluştuğunu bildirdi.

Güney Adası'nda geniş bir bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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