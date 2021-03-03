Yeni Zelanda'da 3 köpek balığı türünün "karanlıkta parlama" özelliğine sahip olduğu keşfedildi
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Yeni Zelanda'da 3 köpek balığı türünün "karanlıkta parlama" özelliğine sahip olduğu keşfedildi

03.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:50
Yeni Zelanda'da 3 köpek balığı türünün

Yeni Zelanda kıyılarında araştırma yapan bir grup bilim insanı, 3 köpek balığı türünün "karanlıkta parlama" özelliğine sahip olduğunu keşfetti.

Yeni Zelanda kıyılarında araştırma yapan bir grup bilim insanı, 3 köpek balığı türünün "karanlıkta parlama" özelliğine sahip olduğunu keşfetti.

Guardian'ın haberine göre, Belçika'daki Catholilique de Louvaim Üniversitesi ve Yeni Zelanda'daki Ulusal Atmosfer ve Su Enstitüsünden (NIWA) bilim insanları, Yeni Zelanda kıyılarında köpek balıklarıyla ilgili bir çalışma yürüttü.

Yeni Zelanda'nın doğu kıyısındaki Chatham Rise'da 2020'de yapılan araştırmada, bilim insanlarınca daha önce bilinen 3 tür köpek balığında, biyolüminesans (canlıların ışık üretmesi ve saçması) özelliği tespit edildi.

Araştırmayla 180 santimetreye kadar büyüyebilen küt burunlu köpek balığı (Kitefin) cinsi, "bilinen en parlak omurgalı" oldu.

Araştırmacılar, "ışıklı dev köpek balığı" şeklinde nitelendirilen türün tehditlerden korunmak için ışık saçma özelliğine sahip olabileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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