Yeni Zelanda'da 226 koyuna hastalık nedeniyle ötenazi yapıldı
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Yeni Zelanda'da 226 koyuna hastalık nedeniyle ötenazi yapıldı

Yeni Zelanda'da 226 koyuna hastalık nedeniyle ötenazi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda'da bir çiftlikte 226 koyuna yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle hastalanmaları sonucu ötenazi yapılırken, çiftçiye koyunlarını ihmal ettiği için 9 ay ev hapsi ve 150 saat kamu yararına çalışma cezası verildi.

Yeni Zelanda'da bir çiftlikte 226 koyuna yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle hastalanmaları sonucu ötenazi yapılırken, çiftçiye koyunlarını ihmal ettiği için 9 ay ev hapsi ve 150 saat kamu yararına çalışma cezası verildi.

Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Adası'nda yer alan Russock Creek bölgesindeki bir çiftlikte 226 koyunun yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle hasta olduğu tespit edilerek, hasta koyunlara ötenazi yapıldı. Çiftçi Bevan Scott Tait yaptığı açıklamada suçunu kabul ederken, depresyonda olduğunu ve yeterli destek almadığını belirtti. Tait'e koyunlarını ihmal ettiği için Hayvan Refahı Yasası uyarınca 9 ay ev hapsi ve 150 saat kamu yararına çalışma cezası verildi. Tait'in 4 yıl boyunca çiftlik hayvanı sahiplenmesi yasaklanırken, hayvanlarının geri kalanı satıldı veya başka çiftliklere yerleştirildi.

Yetkililer bu tür suçların nadir olarak görüldüğünü ve çiftçilerin çoğunun hayvanları için doğru olanı yaptığını belirterek, Tait'in çiftliğinde yaşanan olayın bir süredir gördüklerinin en kötüsü olduğunu söyledi.

Tait'in avukatı ise olaydan aylar önce ülkenin Kırsal Destek Vakfı'nın çiftçiyle temasa geçtiğini ve depresyon için yardıma ihtiyacı olduğunu gördüğü halde ona destek vermediğini savundu. Avukat, vakfın Tait'e yardım sağlaması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan hakim, Tait'in hayvanların acı çektiğini anlayabilecek kadar deneyimli bir çiftçi olduğu için yaptığının ciddi bir suç olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Tait'in çiftliğindeki durum ilk olarak Nisan 2019'da birkaç koyunun ölü olarak bulunması sonrasında yetkililerin dikkatini çekmişti. Yaklaşık 2 yıldır kırpılmayan koyunlarda yetersiz beslenmenin yanı sıra enfeksiyon görülmüştü. Yetkililerin duruma yönelik incelemeleri sürerken koyunların durumu giderek kötüleşmişti.

Yeni Zelanda'da hayvancılık büyük endüstri olurken, 5 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 26 milyon koyun bulunuyor.

(İHA)

Yeni Zelanda'da 226 koyuna hastalık nedeniyle ötenazi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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