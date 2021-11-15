Yeni Zelanda'da 18 yaş ve üzeri herkese Kovid-19 aşısının "hatırlatma dozu" uygulanacak

Yeni Zelanda'da 18 yaş ve üzeri herkese Pfizer/BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hatırlatma dozu uygulanacak.

Yeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Chris Hipkins, uygulamanın 29 Kasım'dan itibaren başlayacağını bildirdi.

Hipkins, Pfizer/BioNTech hatırlatma dozlarının, 6 aydan daha uzun bir süre önce 2'nci doz aşılarını olan 18 yaş ve üzeri herkese yapılacağını söyledi.

Uygulamanın vatandaşların yanı sıra Yeni Zelanda'da bulunan yabancılara da ücretsiz yapılacağı bilgisini paylaşan Hipkins, diğer ülkelerin aksine hatırlatma dozunu sadece yüksek risk grubundakiler için değil herkesin kullanımına sunma kararı aldıklarını vurguladı.

Yeni Zelanda'da nüfusun yüzde 67'si virüse karşı tam olarak aşılandı.

Bugüne kadar 8 bin 866 vakanın tespit edildiği ülkede 34 kişi yaşamını yitirdi.

AA - Son Dakika Haberleri

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