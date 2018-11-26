Yeni Zelanda'da 145 Balina Karaya Vurdu

Yeni Zelanda'nın Stewart Adası'nda kıyıya vuran 145 kılavuz balinası öldü.

Yeni Zelanda'nın Steward Adası'nın Mason Körfezi boyunca kıyıya vurmuş 145 kılavuz balinası bulundu. Bölgesel Koruma Birimi tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin olay yerine ulaştığında balinaların yarısının zaten öldüğünü, diğer yarısının da kurtarılmasının zor olduğu için uyutulduğunu belirtti. Yetkililer, balinaların bulunduğu bölgenin yardım personellerinin erişimine uzak bir konumda olduğunu dile getirdi.

Koruma Yetkilisi Ren Leppens "Maalesef kalan balinaların başarılı bir şekilde yüzdürülme ihtimali çok düşüktü. Uzaklık, yakında yeterli personel bulunmaması ve balinaların kötüleşen durumları nedeniyle en insani çözüm uyutmaktı. Ama daima yine de çok üzücü bir karar" dedi.

Bölgesel Koruma Birimi yetkilileri balinaların neden sahile vurduklarının bilinmediğini ancak hastalık, yön hatası, gelgitler ve yırtıcı hayvanların saldırısı ihtimalleriyle kıyıya vurmuş olabileceklerini söyledi.

Balinaların bulunduğu bölgenin doğal yaşam alanları olmadığını ifade eden yetkililer, bu sene 85 balinanın bulunduğunu ve çoğu vakada sürü halinde değil yalnızca bir tane balina olduğunu ifade etti.

Güney Adası'nda da 12 balina karaya vurdu

Steward Adası'nda 145 balinanın bulunduğu hafta ülkenin Güney Adası'nda da 4'ü ölü 12 cüce balina ve 15 metre uzunluğunda bir kılavuz balina karaya vurdu.

Deniz memelileri yardım projesi olan Jonah kapsamında hayırseverler, kurtarılan 8 balinanın yaşama döndürülmesi umuduyla tedavi edildiğini söyledi. Hayırseverler, balinaları Salı günü tekrar denize göndermeyi planladıklarını ifade etti. - AUCKLAND