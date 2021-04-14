Yeni Zelanda, canlı hayvanların güvenliğinden endişe edildiği için deniz yoluyla ihracatını yasakladı
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Yeni Zelanda, canlı hayvanların güvenliğinden endişe edildiği için deniz yoluyla ihracatını yasakladı

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Yeni Zelanda, canlı hayvanların güvenliğinden endişe edildiği için deniz yoluyla ihracatını yasakladı

Yeni Zelanda, hayvanların güvenliğinden endişe edilmesi sebebiyle canlı çiftlik hayvanlarının deniz yoluyla ihracatını yasakladığını duyurdu.

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Yeni Zelanda, hayvanların güvenliğinden endişe edilmesi sebebiyle canlı çiftlik hayvanlarının deniz yoluyla ihracatını yasakladığını duyurdu.

Tarım Bakanı Damien O'Connor, inek ve diğer çiftlik hayvanlarının ihracatı için mevcut anlaşmalar nedeniyle yasağın tam olarak uygulamaya geçmesinin iki yılı bulacağını açıkladı.

Ülkenin itibarının herhangi finansal kazanımdan daha ağır bastığını belirten O'Connor, Yeni Zelanda kıyılarını aştıktan sonra hayvanların güvenliğini sağlamanın henüz bir yolu olmadığını ifade etti.

O'Connor, en büyük ticaret ortağı ve büyük canlı sığır alıcısı olan Çin'e, yasağa ilişkin bilgi verildiğini ancak henüz bir yanıt alınmadığını söyledi.

Yasak kararının Çin ile ilgili olmadığını vurgulayan O'Connor, hayvanların güvenliği ile ilgili olduğunu aktardı.

Yasağın yarış atları gibi hava yolu ile taşınan canlı hayvanları kapsamadığı kaydedildi.

Yeni Zelanda hükümeti, 2020 yılında Çin'e giden 5 bin 800 büyükbaş hayvanı taşıyan geminin Japonya yakınlarında batması ve 40'tan fazla mürettebatın hayatını kaybetmesi üzerine bu tür ihracatı askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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