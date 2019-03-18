Yeni Zelanda Cami Saldırılarının Ardından Silahlanma Yasalarını Değiştiriyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırının ardından silahlanmayla ilgili yasal düzenlemeleri değiştirme konusunda ilke kararı aldıklarını söyledi.

Ardern, bugün yapılan kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Alınan kararlarla ilgili basına ve kamuoyuna önümüzdeki hafta Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısı öncesinde detaylı bilgi vereceğim" dedi.

Ardern, "Böylece bu korkunç terör eyleminden 10 gün içerisinde toplumumuzu daha güvenli hale getireceğine inandığım reformları da açıklamış olacağız" diye konuştu.

Ardern konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Ancak kabine öncesi basına sızan haberlerde, cami saldırılarında kullanılan yarı otomatik silahların yasaklanmasının gündemde olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bulunan iki camiye Cuma günü yapılan saldırılarda en az dördü kadın, yaşları üç ile 77 arasında değişen 50 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda onlarca kişi de yaralandı. Yaralanan 31 kişinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.

Saldırıyla ilgili olarak 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant tutuklandı.



Tarrant'ın avukatı: Zanlı mahkemede kendini savunmak istiyor

Tarrant'a çıkarıldığı mahkemede cinayet suçlaması yöneltildi. Zanlının daha önce şiddete teşvik edici aşırı sağ propaganda içeren uzun bir metni de internete yüklediği belirlendi.

Tarrant'a mahkeme tarafından atanan avukat Richard Peters, zanlının "rasyonel" göründüğünü söyledi.

AFP'ye bir açıklama yapan Peters, Tarrant'ın avukat istemiyor gibi göründüğünü belirterek, "Mahkemede kendi kendini savunmak istiyor. Konuşmasından rasyonel biri gibi göründüğünü, herhangi bir akli sıkıntısı yokmuş gibi göründüğünü söyleyebilirim. Olan bitenin gayet farkındaydı" dedi.