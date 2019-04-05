Yeni Zelanda Cami Saldırıları: Zanlı Brenton Tarrant'a Akıl Sağlığı Testi Yapılacak

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlediği saldırılarla 50 kişiyi öldürmekle suçlanan Brenton Tarrant'ın akıl sağlığı testinden geçmesine karar verildi.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında yüksek mahkeme hakimi Cameron Mander Tarrant'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının bilir kişiler tarafından tespit edilmesini istedi.

Tarrant, 50 kişiyi öldürmekle, 39 kişiyi ise öldürmeye teşebbüsle suçlanıyor.

Tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Tarrant, duruşmaya hapishaneden yapılan canlı video bağlantısıyla katıldı.

Duruşmayı izleyenler arasında saldırılarda hayatını kaybetmiş olanların çok sayıda yakını da vardı.



Duruşmada neler yaşandı?

Hakim Mander, zanlı Tarrant'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için iki değerlendirmenin yapılması talimatını verdi.

Kısa süren duruşmada zanlı Tarrant söz almadı ve konuşmadı.

Hakimin konuşmasını izleme imkanı olan Tarrant'a, duruşmayı izleyenler gösterilmedi.



Hakim Mander Tarrant'In tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi ve bir sonraki duruşma tarihini de 14 Haziran olarak belirledi.

Duruşmanın ardından mahkeme binası önünde basına konuşanlar arasında, El Nur Camii saldırısında babasını kaybetmiş olan Omar Nabi vardı. Nabi Tarrant için, "Ölmesini istemiyoruz. Burada acı çekmesini diliyoruz. Cezalandırılsın istiyoruz. 50 kişiyi öldürüp onlarca kişiyi yaralamanın cezasını çekmeli" dedi.

Linwood Camii'ne düzenlenen saldırıdan kurtulan Tofazzal Alam ise "Her Cuma günü camide gördüğüm 50 arkadaşımı yitirdim. 50 kişiyi öldürdükten sonra nasıl hissettiğini görmek istiyorum. Bu yüzden bugün buradayım" dedi.