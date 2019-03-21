Yeni Zelanda Cami Saldırıları: Ülkede Yarı Otomatik Silahlar Yasaklayacak

Yeni Zelanda hükümeti, ülke genelinde yarı otomatik silahların ve askeri tipteki tüfeklerin satışının tamamen yasaklanacağını açıkladı.

Geçen hafta Cuma günü ülkenin Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen saldırılarda 50 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet bireysel silahlanma yasalarının gözden geçirileceği sözünü vermişti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni yasakların 11 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girmesini umduğunu ifade etti ve "Tarihimiz sonsuza dek değişti. Şimdi sıra kanunlarımızın değişmesinde" dedi.

Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında "Saldırıdan altı gün sonra askeri tip yarı otomatik tüfeklerin Yeni Zelanda'da tamamen yasaklandığını duyuruyoruz. Bu silahları modifiye etmek için kullanılan ek parçalar ve yüksek mermi kapasiteli şarjörler de yeni yasaklar kapsamına alındı" dedi.

Christchurch saldırılarının Avustralyalı baş zanlısı 28 yaşındaki Brenton Tarrant'ın, birisi AR-15 tipi otomatik tüfek, diğeri pompalı tüfek olmak üzere iki silahla ateş açtığı belirtilmişti. Tarrant'ın saldırıda yüksek mermi kapasiteli şarjörler kullandığı da açıklanmıştı.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı Tarrant, tutuklu yargılanıyor ve cinayetle suçlanıyor. Pazartesi günü mahkemeye çıkarılan Tarrant'ın bir sonraki duruşması 5 Nisan'da.



Elinde otomatik silah bulunanların silahları iade etmesi istenecek

Elinde yasaklı silahlardan bulunanlar için ise bir iade prosedürü başlatıldı. Yarı otomatik silah sahibi kişilerin silahlarını emniyet birimlerine teslim etmeleri durumunda masraflarının karşılanacağı ifade ediliyor.

Başbakan Ardern, silahların geri alımının kamuya maliyetinin yaklaşık 138 milyon dolar olacağını öngördüklerini belirtti. Ardern, "Toplumumuzun güvenliğini garanti altına almak için bu bedeli ödememiz gerekiyor" dedi.

Ardern ayrıca yeni yasaların yürürlüğe girmesinden önce silah stoklanmasını engellemek üzere de bir dizi önlem alındığını duyurdu.

Bugünden itibaren bir dizi silah, "askeri tipte yarı otomatik ateşli silah" kategorisinde yeniden sınıflandırıldı. Bu sınıflandırma değişikliği silahların alımı zorlaştırmış oluyor.

https://www.youtube.com/watch'v=Rr15hh5JKjU&t=2s

Analiz: Phil Mercer - BBC Muhabiri, Christchurch

Yeni Zelanda son 20 yıl içerisinde çok defa bireysel silahlanma yasalarında reforma gitmeye çalıştı ancak her seferinde bu çabalar başarısızlıkla sonuçlandı.

Ancak bugün oluşan değişim dalgasının karşısında durmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda.

Silah sahipleri tüfeklerini devlete teslim edecek ve karşılığında da ödedikleri parayı geri alacaklar.

En büyük sorun ülkede kaç kişide askeri tipte yarı otomatik silah olduğunun bilinmemesi.

Yeni Zelanda emniyeti, silah sahibi her bir kişinin devletin kayıtlarına işlenmesi gerektiğini söylüyor. Hükümetin bireysel silahlanma yasalarındaki reform girişimlerinin bir sonraki adımı bu olabilir.

Silahlanmayı sınırlama konusunda kamuoyu desteği Başbakan Ardern'in yanında. Dün Parlamento'ya sunulan ve 65 binden fazla kişinin imzasını taşıyan dilekçede milletvekillerinden daha sıkı silahlanma yasaları talep ediliyordu.