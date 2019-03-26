Yeni Zelanda Büyükelçilik Çalışanları, Kurbanları Andı
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Yeni Zelanda Büyükelçilik Çalışanları, Kurbanları Andı

YAŞLARI 3 ile 77 arasında değişen 51 kurbanın fotoğraflarını büyükelçiliğin bulunduğu binanın önüne koyan elçilik çalışanları, kurbanların fotoğraflarının altına isimlerini yazdı.

Yeni Zelanda Büyükelçilik Çalışanları, Kurbanları Andı

YAŞLARI 3 ile 77 arasında değişen 51 kurbanın fotoğraflarını büyükelçiliğin bulunduğu binanın önüne koyan elçilik çalışanları, kurbanların fotoğraflarının altına isimlerini yazdı. Ayrıca siyah bir zemin üzerine kurbanların tek tek isimlerini de liste halinde yazan elçilik çalışanları, kurbanların fotoğraflarının etrafını çiçeklerle süsledi.

Binanın önünden geçen turistler ve Berlinliler de durup fotoğrafları inceleyip, kurbanlar için çiçekler bırakıyor.

Kaynak: Hürriyet

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