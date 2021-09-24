Yeni Zelanda bölge konseyinin Zoom toplantısı, rahatsız edilmek istemeyenlerin adresi oldu - Haberler
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Yeni Zelanda bölge konseyinin Zoom toplantısı, rahatsız edilmek istemeyenlerin adresi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda'da Waipa Bölge Konseyi'nin Zoom üzerinden düzenlediği komite toplantısının görüntüleri, evinde ve iş yerinde rahatsız edilmek istemeyenler tarafından kullanılmasıyla 290 binden fazla görüntüleme aldı.

Yeni Zelanda'da Waipa Bölge Konseyi'nin Zoom üzerinden düzenlediği komite toplantısının görüntüleri, evinde ve iş yerinde rahatsız edilmek istemeyenler tarafından kullanılmasıyla 290 binden fazla görüntüleme aldı.

Yeni Zelanda'daki Waipa Bölge Konseyi tarafından Zoom üzerinden Nisan 2020'de düzenlenen komite toplantısının YouTube'da yüklenen videosu, 290 binden fazla görüntüleme almasıyla akıllarda soru işaretlerine neden oldu. YouTube'taki diğer videolarının 100'den daha az görüntüleme aldığı Waipa Bölge Konseyi, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendimizi ünlü hissediyoruz. Canlı yayınlarımızdan biri internette ilginç bir şekilde viral hale geldikten sonra 280 bin görüntülemeyi aştı. Bizim de sizin kadar kafamız karışık" ifadelerine yer verdi. Korona virüs salgınına karşı uygulanan karantina döneminde yapılan Zoom toplantısının, evinde ve iş yerinde rahatsız edilmek istemeyenler tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. YouTube'daki videonun altına bir kullanıcı, "Evden çalışırken diğer aile üyelerinin rahatsız etmemesi için, toplantıdaymış gibi ses çıkarmak için bu videoyu kullanan başka biri var mı?" şeklinde yorum yaptı. Başka bir kullanıcı ise esprili bir dille, "Bu toplantıyı 6 kez kullandım, şimdi konseyin bir parçası gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Diğer kullanıcılar ise, "Bu videoyu aileme çalıştığımı düşündürmek için kullanıyorum", "Çalışırken kimsenin beni rahatsız etmemesi için iyi bir video" şeklinde yorumlar yaptığı görüldü.

Yaklaşık 1 saat 44 dakika süren Zoom toplantısında, korona virüs salgınının ülkenin turizm endüstrisi üzerindeki etkisi tartışılıyor.

-İHA-

Yeni Zelanda bölge konseyinin Zoom toplantısı, rahatsız edilmek istemeyenlerin adresi oldu

Yeni Zelanda bölge konseyinin Zoom toplantısı, rahatsız edilmek istemeyenlerin adresi oldu

Yeni Zelanda bölge konseyinin Zoom toplantısı, rahatsız edilmek istemeyenlerin adresi oldu

Yeni Zelanda bölge konseyinin Zoom toplantısı, rahatsız edilmek istemeyenlerin adresi oldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yeni Zelanda bölge konseyinin Zoom toplantısı, rahatsız edilmek istemeyenlerin adresi oldu - Haberler
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