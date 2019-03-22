Yeni Zelanda Başbakanı Müslüman Toplumu Ziyaret Etti: Güvenliğinizden Sorumluyum

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern cami katliamı sonrası Christchurch kentinde yaşayan Müslüman toplumu liderlerini ziyaret etti. Başbakan Ardern, liderlere ibadet özgürlüğünü ve güvenliklerini sağlamak için sorumluluk üstlendiğini söyledi. Yeni Zelanda Başbakanı ayrıca Müslüman halkın ülkede dinlerini ve kültürlerini ifade özgürlüğünün garantörü olduğunu ifade etti. Başbakan Yeni Zelanda'nın farklılıkları bünyesinde barındıran ve bununla zenginleşen bir ülke olduğunun altını çizdi. Cami saldırısı ülkede son 30 yılın en kanlı silahlı eylemi olarak tarihe geçti. Ülkede yaşanan diğer bir kanlı saldırı 1990 yılında yaşanmış, silahlı bir kişi komşusuyla kavgası sonrası 13 kişiyi öldürmüştü. Yeni Zelanda Christchurch şehrinde cuma namazı esnasında iki ayrı camiye yapılan saldırı sonucu en az 49 kişi hayatını kaybetmişti. Göçmen karşıtı ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan mesajlar yayımlayan saldırgan katliam anlarını Facebook hesabından canlı olarak paylaştı.