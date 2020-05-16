Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
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BBC

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı

Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, cumartesi günü yemek için gittiği kafeye sosyal mesafe kuralları gereği kapasitenin dolu olması nedeniyle alınmadı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
16.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:00

Haftalarca süren sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından salgının yayılma hızı azaltılmış ve Başbakan Ardern Yeni Zelanda'nın koronavirüsü yendiğini ilan ederek kademeli normalleşme planını devreye sokmaya başlamıştı.

"KAFE DOLU OLDUĞU İÇİN İÇERİ ALMADILAR"

Cumartesi günü başkenti Wellington'daki kafeye giden Başbakan Ardern'in kapıdan çevrilişini gören bir kişi, Twitter mesajında "Aman tanrım az önce Jacinda Ardern Olive Kafe'ye girmeye çalıştı ama kafe dolu olduğu için içeri almadılar" yazdı.

Yeni Zelanda'da kafeler ve restoranlar açılmış durumda. Ancak işletmelerden müşteriler arasında en az bir metrelik mesafenin korunması isteniyor ve işletme sandalye kapasitelerinin de bu kurala göre ayarlanması şartı aranıyor.

İÇERİ GİRMEK İÇİN YARIM SAAT BEKLEDİ

Ardern'in yaklaşık yarım saat bekledikten sonra kafeye girebildiği ifade edildi.

Ardern'in nişanlısı Clarke Gayford, Twitter'dan paylaştığı mesajda suçun kendisinde olduğunu söyledi ve önceden rezervasyon yaptıramadığını belirterek "Kafe işletmecisinin bir yer boşalır boşalmaz peşimizden koşup bizi davet etmesi çok inceydi. Servis de mükemmeldi" dedi.

BBC

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