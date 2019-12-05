Yeni Zelanda Başbakanı: Christchurch saldırganının nefret mesajını yaymasına engel olacağım
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Yeni Zelanda Başbakanı: Christchurch saldırganının nefret mesajını yaymasına engel olacağım

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine mart ayında düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan saldırganın duruşması sırasında yaymaya çalışacağı "nefret mesajını" engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

05.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:58
Yeni Zelanda Başbakanı: Christchurch saldırganının nefret mesajını yaymasına engel olacağım

Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine mart ayında düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan saldırganın duruşması sırasında yaymaya çalışacağı "nefret mesajını" engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.


Ardern, Associated Press ajansına verdiği mülakatta, ismini kullanmama konusunda kararını sürdürdüğü terör saldırılarını düzenleyen zanlının, duruşma sırasında kendi düşüncelerini yaymaya çalışacağını belirtti. Buna izin vermemek için elinden geleni yapacağını ifade eden Ardern, Yeni Zelanda medyasının da duruşma sırasında teröristin düşüncelerine yer vermeme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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