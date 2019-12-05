Yeni Zelanda Başbakanı: Christchurch saldırganının nefret mesajını yaymasına engel olacağım
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine mart ayında düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan saldırganın duruşması sırasında yaymaya çalışacağı "nefret mesajını" engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.
05.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:51
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine mart ayında düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan saldırganın duruşması sırasında yaymaya çalışacağı "nefret mesajını" engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com