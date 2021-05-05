Yeni Zelanda Başbakanı Ardern uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla evleniyor
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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla evleniyor

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla evleniyor
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir beraber olduğu erkek arkadaşı Clarke Gayford ile evleneceğini duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir beraber olduğu erkek arkadaşı Clarke Gayford ile evleneceğini duyurdu.

Coast radyo programına konuşan Ardern, iki yıl önce nişanlandığı Yeni Zelandalı televizyon sunucusu Gayford ile Güney Yarımküre'de bulunan ülkede aralık-şubat arasına denk düşen yaz mevsiminde evleneceğini açıkladı.

"Parti veremeyecek kadar yaşlı hissediyorum" diyen 40 yaşındaki Ardern, bunun yerine bir davet düzenleneceğini söyledi.

Ardern, 3 Mayıs 2019 yılında Gayford ile nişanlanmıştı. Çiftin 2 yaşında bir kızları bulunuyor.

Jacinda Ardern, kızını 2018'de başbakanken dünyaya getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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