Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Salgın bitti, Covid-19 yasaklarını bu geceden itibaren kaldırıyoruz
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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Salgın bitti, Covid-19 yasaklarını bu geceden itibaren kaldırıyoruz

Yeni tip koronavirüs önlemleri sayesinde salgının sona erdiğini duyuran Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, salı gününden itibaren ülkedeki bütün Covid-19 yasaklarının kalkacağını duyurdu.

08.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:33

Yeni tip koronavirüs önlemleri sayesinde salgının sona erdiğini duyuran Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, salı gününden itibaren ülkedeki bütün Covid-19 yasaklarının kalkacağını duyurdu

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Salgın bitti, Covid-19 yasaklarını bu geceden itibaren kaldırıyoruz
Kaynak: Euronews.com

Dünya Manşet

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