Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Salgın bitti, Covid-19 yasaklarını bu geceden itibaren kaldırıyoruz Yeni tip koronavirüs önlemleri sayesinde salgının sona erdiğini duyuran Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, salı gününden itibaren ülkedeki bütün Covid-19 yasaklarının kalkacağını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs önlemleri sayesinde salgının sona erdiğini duyuran Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, salı gününden itibaren ülkedeki bütün Covid-19 yasaklarının kalkacağını duyurdu Kaynak: Euronews.com