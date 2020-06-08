Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Salgın bitti, Covid-19 yasaklarını bu geceden itibaren kaldırıyoruz
Yeni tip koronavirüs önlemleri sayesinde salgının sona erdiğini duyuran Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, salı gününden itibaren ülkedeki bütün Covid-19 yasaklarının kalkacağını duyurdu.
08.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:33
Yeni tip koronavirüs önlemleri sayesinde salgının sona erdiğini duyuran Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, salı gününden itibaren ülkedeki bütün Covid-19 yasaklarının kalkacağını duyurdu
Kaynak: Euronews.com