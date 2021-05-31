Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Çin'in Avustralya'yla ilişkilerinde gerginliğe neden olmadığını belirtti
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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Çin'in Avustralya'yla ilişkilerinde gerginliğe neden olmadığını belirtti

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Çin'in Avustralya'yla ilişkilerinde gerginliğe neden olmadığını belirtti
Anadolu Ajansı / Islam Uddin - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya ile çeşitli alanlarda iş birliğine vurgu yaparak, Çin'in bu ilişkilerde gerginliğe neden olmadığını ifade etti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya ile çeşitli alanlarda iş birliğine vurgu yaparak, Çin'in bu ilişkilerde gerginliğe neden olmadığını ifade etti.

Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison'u ülkesinde ağırlayan Ardern, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın insan hakları ve ticari konularda ortak tutum sergilediklerini belirtti.

Ardern, Çin'in bu ilişkilerde bir gerginliğe yol açmadığını vurguladı.

İki ülkenin Çin politikalarında fikir ayrılığı yaşadığına ilişkin iddialara yönelik ise Ardern, söz konusu ilişkilerin Avustralya basınında doğru şekilde yansıtılmadığını savundu.

Oueenstown'da bir araya gelen iki lider Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki aşırılığını ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini kınayan ortak bir bildiri yayınladı.

Ardern ve Morrison, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sonrası 21 Mayıs'ta ilan edilen ateşkesi de memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkilerin bozulması

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkiler, Canberra'nın iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ve bazı Çin yatırımlarına karşı aldığı tedbirler, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklaması ve ilk kez Çin'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik bağımsız soruşturma talebinde bulunmasının ardından kötüleşmeye başlamıştı.

Pekin yönetimi Avustralya ile tüm rutin temaslarını askıya almış, devlet medyasında Avustralya'nın ABD'nin talimatıyla Çin karşıtı politikaları benimsediği eleştirileri yer almıştı.

Çin tarafı Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatını durdurmuştu. Ülkenin en büyük ihraç kalemi demir cevheri ise Çinli çelik üreticilerince satın alınmaya devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Uddin

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